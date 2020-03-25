中壢區福德里長王菁華推廣里民從事藝術創作，針對髒亂點彩繪意象牆，其中成功路巷口的一處恐龍牆，因受強風吹襲導致恐龍頭斷裂，志工利用一周時間修復完成，當地有民眾趁半夜亂丟家庭垃圾，志工24日再進行全新的土地公彩繪，告誡不肖人士「神明在看」盼遏止亂象。

王菁華本身也是畫家，他上任後組織藝術工作隊，目前成員有21人，1/3是在地大學生，更有專業電影看板畫師謝業勇，一群人打造里內巷弄藝術造景，大街小巷變身一塊大畫布。

日前位於成功路巷口的恐龍藝術牆，恐龍龍頭因強風吹襲毀損變成「斷頭龍」，讓小朋友看了好傷心。

藝術工作隊決定要修畫復畫，利用木板重新製作恐龍頭，耗時一周讓這面意象牆恢復新生命，甚至有外縣市社區特地來此觀摩取經，栩栩如生的畫作讓人看了覺得驚喜。

王菁華表示，福德里長期以來有民眾亂丟家庭垃圾問題，做足宣導雖然近幾年已改善許多，仍有少數不肖人士不聽勸，大家集思廣益，決定繪製一幅新的土地公彩繪牆，除了福德里和福德正神有相同名字外，更希望藉由神明的力量，告誡這些不聽話的民眾「神明在看」，用不同的方式希望改正垃圾棄置問題。

(中國時報)