防疫加強避免群聚，台中市府在清明節推出「掃墓專車」、「納骨塔防疫」及「線上祭祖」3大防疫措施，啟動接駁專車，鼓勵民眾提早搭乘祭祖。受疫情影響，線上祭拜系統去年30人登記，今年到24日已達800多人登記，預期到清明節前還有更多人登記，民眾在家就可追思祖先，兼顧民俗與健康。

台中市副市長黃國榮指出，市府超前部署，提早啟動清明掃墓接駁專車，宣傳民眾多利用平日前往掃墓，分流祭祖人潮；今年掃墓專車除要求搭乘民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手外，以「坐滿即發車，禁止站立」為原則，不開放站位，避免車內過度擁擠。

針對納骨塔堂等室內空間，民政局要求民眾入內前量額溫、消毒雙手、戴口罩、實名登記基本資料，需載明14日內是否有國外旅遊史，實施納骨塔堂祭祖採「容留限制」，每梯次管制50人以下，針對部分面積較小的塔堂，甚至僅開放每梯次10人入內。

為方便身居海外或無法返鄉祭祖的民眾，及因居家檢疫或隔離無法出門的民眾，民政局建置「線上祭拜系統」，包括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區等，利用網際網路，讓民眾在遠方追思祖先，除2月剛啟用的潭子生命紀念館尚在建置，其餘公立納骨堂塔的線上祭拜系統皆上線。

(中國時報)