台南市七股區三股社區3年前申請勞動部多元就業方案，推廣社區產業及文化生態，結合生態導覽、漁村巡禮、農事體驗等，頗受民眾青睞，為增加社區營收，曾製作出漁網提袋等文創品，但銷量卻不理想，2018年在新成員加入後，發揮創意將提袋「大變身」，加入皮革元素及配色編織，讓新版提袋銷量大增，曾創下單日賣出近百個紀錄，相當不簡單。

幕後推手就是41歲的施靖雯，她透過勞動部台南就業中心推介到三股社區擔任多元就業計畫人員，就跟其他成員一樣，學習如何導覽解說，帶著遊客遊玩漁村，體驗完全不同的工作型態，也讓因為職業倦怠轉換跑道的她重拾工作熱情。

申請多元就業方案計畫的單位，大多會推出文創產品增加營收，三股社區也不例外，但一開始的漁網提袋在設計感及品質上並不突出，銷路不佳，施靖雯看到後，自告奮勇要「改造」提袋，運用她之前在鞋廠擔任製版師的專業，把熟悉的皮革與提袋融合，再建置配色卡，套出各種組合，讓漁網提袋呈現出不同風格。

專案經理王弼主說，新版的漁網提袋上架後，遊客詢問度大增，由於材質改良後，可用來取代塑膠袋，提飲料、裝蔬果都相當方便，每個從150到350元不等，加上又能接受訂製，銷量大增，外出擺攤時，曾創下單日賣出近百個的記錄，增加社區2成營收，幫助很大。

施靖雯沒想到當年讓她生厭的工作，卻在這裡派上用場，目前她也著手開發更多文創商品，如從在地廟宇龍德宮花鼓陣發想的造型零錢包等，希望讓遊客有更多選擇，幫助社區永續經營。

(中國時報)