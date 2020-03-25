馬來西亞鬼才黃明志為高雄量身定做觀光主題曲《來去走走》，上周六晚間全球首播後，短短兩天突破129萬人次觀看，更強勢登上台灣YouTube觀看人次冠軍。高市觀光局24日打鐵趁熱，推出高雄玩法全攻略，鼓勵民眾安心旅遊。

該歌由黃志明創作、自導自演，更找來高雄市長韓國瑜客串，話題居高不下。觀光局所屬的「高雄旅遊網」臉書互動數也一舉超過20萬人次，榮登六都旅遊網站第1。

觀光局長邱俊龍指出，觀光局搭配黃明志MV，推出高雄玩法全攻略，提供民眾來追星。一日遊可參考「蓮潭低碳好玩卡」，到蓮池潭來趟宗教祈福之旅，順道在MV裡蓮池潭龍虎塔拍照打卡。

邱俊龍提到，二日遊可來趟「輕軌周遊二日好玩卡」遊程，暢遊MV裡鳳山區的衛武營迷迷村、到中央公園來杯拉花拿鐵、鹽埕區品嚐正港老味鴨肉、到棧貳庫搭乘純白旋轉木馬滿足少女心。

接著搭乘渡輪到旗津吃大碗公冰、烤小卷、看夕陽，晚上到六合夜市吃美食、自強夜市搶購白糖粿、然後到愛河看「愛之鯨」，搭上貢多拉船觀賞燦爛水舞秀。 三日遊則推薦東高雄「東高慢食旅」，走訪美濃、六龜依山傍水的美景及廟宇，以及體驗茂林的原民文化及美食。

邱俊龍表示，隨著《出去走走》熱播，已成功吸引海內外遊客目光，歡迎各地遊客在清明連假，相約到高雄走走，高雄觀光產業也已經做足相關防疫措施，「安心旅遊、高雄無憂」。

(中國時報)