各式美食外送平台逐漸興起，消費糾紛也逐年倍增，根據統計，2019年全國因美食外送衍生的消費爭議共420件，平均每月僅35件，今年迄今短短3個月內就有260件，平均每月將近100件，倍增快4倍，且隨著新冠肺炎蔓延，外送需求大增，未來狀況恐有增無減。

新北市主任消保官王治宇表示，美食外送平台近年興起，衍生的消費爭議五花八門，其中爭議最多、也最難解的，是外送服務員送餐到門口，但消費者不接電話，10分鐘內聯繫不上就屬棄單，但消費者仍須負擔餐點費用，多數消費者求助無門，只得找上消保官處理。

此外，部分消費者不熟悉外送APP操作模式，不慎送出錯誤訂單，或是久久等不到餐點上門，誤認系統出錯導致重複訂餐，得知後才發現餐廳已經製作，最終退費不成，也是一大爭議事由。

對此王治宇說明，美食外送平台上路不久，遇到相關消費爭議，通常業者為了省事，多半願意予以退費，比較難解的是，有些消費者提訟要求賠償，業者為了切割，會以總公司設立國外為由，不願出面協商處理，恐造成消費者損失，呼籲業者明確標示食品內容、價格以及外送規範，以免造成消費者誤判，衍生更多消費糾紛。

(中國時報)