疫情衝擊，政府祭出減稅或分期幫助業者度過難關，但藍營議員卻擔憂衝擊桃園財政，尤其桃園正處「建設年」，重大建設都已發包、社福支出更不能在艱困時期減發，力促全面檢討預算編列，撙節防患未然。地稅局長姚世昌坦言會受影響但無法預估，會滾動式檢討。

議員舒翠玲指出，疫情衝擊經濟發展，除了地價、房屋等是固定稅，其他像是中央的營業、營所稅，地方的土徵、娛樂、印花和契稅等，都會產生很大波動，隨著土地房地產等交易降溫，稅收一定會大幅下降。

舒翠玲說，桃園今年編列1104億元，但再怎麼艱困，社福和教育支出都不能少，減去社會福利208億、教育文化480億、以及綠捷等交通建設的經濟發展支出224億元，僅剩192億元，桃園又已達舉債上限，若稅收銳減，公務員薪資恐發不出來。她強調絕不能在人民最痛苦的時候以罰款挹注稅收，要求「超前部署」，針對尚未發包的建設、活動全面檢討，撙節開支。

姚世昌預估營業稅在下半年顯現、但所得稅會到明年才看得見，直言現今僅有讓繳稅方式多元化跟彈性因應，並未大幅度減收，像是遊覽車客運業跟小客車租賃業的牌照稅減半收，會由交通部補足，不影響市庫，且旅遊業雖驟減、但宅經濟在發燒，民眾消費行為改變，並非全然停擺，因此無法預估變化，強調現階段仍以防疫跟紓困為主，待疫情結束會全面振興，屆時也會一併檢討預算開支。

(中國時報)