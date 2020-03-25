新冠肺炎疫情延燒，台中市政府24日舉行市政會議，首次以「視訊」與各區長開會，居家自主健康管理的都發局長黃文彬也參與連線，會中採梅花座保持間隔、全員全程戴口罩、限制人數等。台中市長盧秀燕強調，市府做最好示範，一起守護城市安全。

盧秀燕說，因應歐美返台潮，台中居家檢疫及隔離人數從千人瞬增至近6000人，防疫需求及壓力「4倍增」，市府密切注意疫情變化，加嚴防疫標準，市府洽公實名登記、禁止大型活動、暫停老人共餐改發餐盒等。盧也提醒各機關加強檢視相關視訊、網路設備，因應可能出現的居家辦公情形。

黃文彬兒子17日返台，隔日身體不適，經醫院收容檢驗，新冠肺炎採檢兩次都是陰性，為求慎重，黃文彬也在家自主健康管理、居家辦公，昨透過視訊參與市政會議，他表示，以電子公文、視訊、網路等平台與同仁討論公務，感謝大家關心。

台中市警察局第四分局分局長吳耀南推動演練異地辦公備戰，將內、外勤各組室人員抽調一半人力，分別部署至不同辦公處所，分散風險、減少交叉感染機率，確保緊急情況時，所有警政勤業務皆能如常運作。

(中國時報)