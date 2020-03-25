因應民航法遙控無人機專章將於3月31日施行，屏東縣政府經研擬，將以負面表列方式公告全縣禁止及限制遙控無人機飛行場域，並就住宅區等人潮較多處予以限制，另考量較大型的定翼型遙控無人機實際場地操作需求，將規畫鄰近河濱區域作為飛行場域。

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，依據民航法規定，除民航局公告禁限航區、航空站及飛行場外，距地表高度400呎以下空域是由縣府公告或代其他中央機關公告；在整個開放場域規畫過程中，也於縣內召開5場說明會，並邀集專業玩家與會討論。

縣府決定在考量安全、隱私等問題，將都市計畫區等人口較密集處予以限制，另高樹空域與輕航機重疊，也將禁止飛行；但黃國維說，大鵬灣、小琉球等觀光地區考量確有美景拍攝需求，同時能行銷地方觀光，因此除住宅區、商業區外，同意開放無人機飛行。

此外，考量較大型的定翼型遙控無人機需有跑道，縣府則規畫里港、高樹、竹田、新園等非人潮聚集的空曠地，開放讓擁有大型定翼型遙控無人機飛友們能大展身手；另也規畫在竹田、新園等鄉設置適合的遙控無人機飛行場地，盼能吸引更多玩家到屏東縣遊玩。

黃國維強調，目前仍持續彙整各機關圖資及民眾意見，未來每3個月會滾動修正相關禁止限制遙控無人機飛行場域，以顧及民眾安全和遙控無人機玩家飛行權益。

(中國時報)