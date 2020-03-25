疫情期間陸砂暫停輸台，市場已出現短缺，砂價蠢蠢欲動。水利署第九河川局提前疏濬花蓮溪等3條溪流，穩定國內砂石供應，平穩價格。九河局長謝明昌24日拜會花蓮地檢署，說明首次啟動行動地磅站，增加疏濬機動性，並透過傳輸系統統計疏濬量，避免疏濬砂石超量，確保疏濬工作公開、透明並順利進行。

為杜絕砂石疏濬弊端，九河局落實水利署採售分離、科技監管等疏濬防弊政策，謝明昌表示，疏濬區土石採取及販售分開辦理，土石非屬採取者所有，降低盜採誘因，且販售時配合設置管制站、地磅24小時保全及錄影監視，有效阻絕盜採砂石不法情事。

謝明昌說明，因疫情限制陸砂進台，花蓮河川加速疏濬增供東砂北運營運，花蓮溪及秀姑巒溪原目標325萬噸，經由加強備增量可提升至598萬噸，再加上花蓮縣政府立霧溪85萬噸，今年度總共疏濬量可達683萬噸，比去年陸砂不進口的需求量549萬噸多出134萬噸。

謝明昌拜會新任花蓮地檢署檢察長俞秀端，他強調疏濬作業透明化，依預定目標量加速疏濬，加強執行管控及備援因應，以穩定砂石料源，同時已請各產業鏈配合，不要哄抬價格。

(中國時報)