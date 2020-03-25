迄24日全國居家檢疫人數以新北市1萬2416人最多，新北又以板橋區1292人居冠，板橋區公所投注大量人力、物力協助關懷居家檢疫者，市長侯友宜24日專程到板橋區公所慰勉辛勞的同仁，除感謝他們這段時間的辛苦，也勉勵大家堅持下去，度過疫情。

侯友宜表示，居家檢疫的量不斷往上衝，第一線最辛苦，要承擔所有責任，每個居檢個案，必須動用里幹事、環保、衛生所、警政等單位聯合作戰，所有問題都要幫忙解決，例如就醫、送餐，甚至環境打掃，都需要第一線的團隊來幫忙，讓居家檢疫者能夠得到關心，防止他們趴趴走。

侯友宜說，這段時間真的辛苦大家，每位里幹事最少都負責40件以上個案，所以特別來給大家加油打氣，關心他們，一起在關鍵時刻全力作戰，也希望居檢者能共體時艱，把疫情穩定下來。

侯友宜稱讚板橋區公所要求里幹事和居家檢疫者加LINE的方法，也和里幹事們交換與居家檢疫者聯繫時對話的技巧，提醒如有察覺不對勁，隨時會同警方前去查訪。

侯友宜說，居家檢疫使用防疫手機，有定位、有簡訊，趴趴走就不會帶手機出去，所以希望第一線的同仁不管早、中、晚，在有限的時間內多打幾通電話，多做紀錄，甚在LINE群組能接到電話，也要了解是否和定位的手機訊號是一樣。

侯強調，重點是希望居家檢疫者在關心下，能夠互相體諒、包容，自律自重，「顧自己，也顧別人」，大家共體時艱。

(中國時報)