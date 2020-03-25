新竹市華德福實驗學校24日舉行動土典禮，藉由祭祀祈福春之舞編織彩帶，揭開工程序幕。竹市華德福是全台第一所全新建設且公辦公營「平民版」華德福實驗學校，完工後將為竹市學童帶來創新教育的機會，校舍將順應地形建造，包含國中小與幼兒園校舍、可供表演的大地劇場、在山林中的工藝教室、農場、森林與池塘祕境等，預計2021年中之後陸續啟用。

華德福實驗學校學生、市長林智堅及貴賓們，一同以源自於歐洲的春之舞揭開工程序幕。教育處表示，校園整體規畫順應地勢、與自然融合，呈現如流線型的建築風貌，橢圓形的街屋設計，把教室打造成像家的微型城市，讓不同年級的孩子保有各自的空間，但又能穿梭互動。

教育處解釋，工程包含國中小教室、圖書室、專科教室、活動中心、健康中心及幼兒園園舍等。幼兒園預定2021學年完工，國中小學則預定2022年3月完工，屆時將可招收120名幼兒、504名1到9年級的學生。校長王美珍表示，新建校舍不僅要兼顧藝術性，更需展現華德福教育的精神。

(中國時報)