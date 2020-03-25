新冠肺炎全台已累積確診215例，疫情持續拉警報，各行各業叫苦連天，中央、地方紛紛祭出紓困措施，彰化縣鹿港鎮長許志宏24日宣布，4月起至6月的公有市場攤商租金減半，推估鎮庫將短收150多萬元，有400多個攤商將受惠。

鹿港鎮公所管理第1公有零售市場、果菜市場、早市攤販零售市場等3處公有攤商，包括早市、夜市和店舖，總計有400多個大小攤位，租金各異，4月起全部打對折，盼能補貼攤商損失，6月後將視疫情發展再做評估。

許志宏表示，新冠肺炎疫情拉緊報，不少民眾深居簡出，外地遊客、在地消費民眾都明顯少了，風景區、市場與街區人潮不再，他聽見很多攤商反映生意大不如前，決定減租共體時艱，陪攤商度過眼前難關。

洛津里長黃文秋感嘆，在第1市場賣豬肉幾十年，從沒看過這麼慘的狀況，昨天是農曆初一，很多人家要拜拜，照理市場裡一大早就熱鬧滾滾，沒想到受到疫情影響，人潮竟比平常更少！真不知生意怎麼做。

市場自治會長黃俊文則說，第2波疫情升溫，嚴重衝擊市場攤商，平日業績就下滑5、6成，假日也比以前少3成；每周3下午公所都會徹底對市場大消毒，攤商們也很配合防疫，戴口罩、每日消毒攤位等，希望民眾不必恐慌。

(中國時報)