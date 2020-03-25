防疫部署再超前，澎湖縣率先全國防疫新措施，25日起透過健保卡全面清查入境旅客國外旅遊史，防堵有國外旅遊史須居家檢疫的遊客入境澎湖，屆時將從重開罰，並勸導回台。

即日起澎湖縣府於機場、港口設置健保雲端查詢入境系統，透過健保卡核查資料，防範有國外旅遊史須居家檢疫的遊客入境澎湖。

澎湖縣府衛生局指出，目前已協調航空、船務公司達成共識，在航班抵達前提供旅客名單便於派駐機場檢疫人員預查旅遊史，並設置健保雲端查詢入境系統，透過身分證、健保卡核查資料，若發現違規者，將立即通報航空公司及航警所緊急處置。

縣府表示，境外移入確診病例不斷攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布從歐洲等國入境者必須回溯居家檢疫，初估超過1萬6000人必須隔離，但至今仍有數千人沒有主動報到，倘若其中有確診者前來澎湖旅遊，恐將釀生防疫破口。

疫情衝擊，旅遊團幾乎全退單，澎湖國家風景區管理處相中小資小眾族契機，趁勢逆向操作主打小資小眾的5人旅遊小團體。

(中國時報)