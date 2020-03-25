北市24日推出100間「安心檢疫所」，北市副市長黃珊珊24日表示，就是給被旅館拒收、經濟也困難的居家檢疫者使用，安心檢疫所每天收費2200元，昨啟用僅1人入住，規格比照中央集中檢疫所。
市府針對特殊對象，規畫稱為「安心檢疫所」的地方，黃珊珊指出，讓被旅館拒收、經濟有困難的居家檢疫者暫住，1天收費2200元，可向民政系統申請。
黃珊珊說，市長柯文哲很早就說要準備，現在也找到了，安心檢疫所需要自費，但比防疫旅館費用低，這是市府跟民間合作的空間，不是徵用，也不是一個旅館，目前大約100間，昨啟用有1人入住。
她強調，第一優先還是希望能在家裡就在家，不能在家就使用防疫旅館，或居家檢疫者的家人可到北市所有一般旅館居住，可得到市府補助，所以北市所有的旅館都算「安心旅館」，但若都被拒收、經濟又弱勢，才安置到安心檢疫所。
黃說，安心檢疫所是獨棟，沒有住商混合問題，送餐等措施比防疫旅館更完整，規格也更高，是比照中央的集中檢疫所。
(中國時報)
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