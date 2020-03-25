新冠肺炎疫情擴散，各種流言蜚語層出不窮，大批民眾爭搶物資，鄉下純樸的農民也受到心理壓力，擔心農藥肥料短缺，開始囤積肥料，農糧署中區分署24日表示，請農民不必恐慌，肥料供應充足無虞。

彰化為農業大縣，對農藥肥料需求龐大，目前正值1期稻作施肥期，南彰化竹塘、溪洲、社頭等鄉鎮受到肺炎疫情影響，部分農友有囤積肥料的情形，讓買不到肥料的農友擔心，怕接下來無肥可施。

社頭鄉農會總幹事蕭俊二表示，以社頭農會來講，相關肥料庫存沒有太大問題，只有少部分混合肥料像1號、5號有短缺。

竹塘農會總幹事詹光信說，多年前因肥料原物料上漲，導致肥料漲價，有發生農民提早搶囤現象，今年因疫情，讓農民有預期心理，擔心接下來沒有肥料可買，甚至漲價，才出現囤積肥料狀況。

農糧署中區分署農業資財組組長黃俊欽指出，有傳聞台灣肥料原料都來自大陸，其實大陸只占3％左右，目前台肥原物料能產製10月不是問題，接下來全國預購肥料超過4萬噸，彰化就有近4000噸，今天開始將發送至各縣市農會。

(中國時報)