新冠肺炎確診人數持續攀升，嘉義縣市皆面臨零確診保衛戰。嘉義市24日宣布，民眾進出嘉市所屬公家機關洽公，即日起採登記實名制；嘉義縣為感謝第一線醫護人員，4月底前開放醫護持證件，免費搭乘嘉義縣公共汽車管理處經營的全部路線、班次公車，以表達對這群抗疫英雄的敬意。

嘉義縣長翁章梁非常感謝醫護朋友，肩負守護民眾健康的重責大任，且不畏辛勞無私奉獻，所以從今起到4月底，優惠醫護人員免費搭乘嘉義縣公車，包括醫師、護理師、藥劑師及相關行政人員，只要持識別證、工作證、執業執照等相關證件就能免費搭車。

嘉義市長黃敏惠昨天也宣布多項防疫措施，包括民眾進入嘉義市各行政機關，除在入口處量體溫、手部消毒外，還要更進一步採取實名登記制，由各辦公單位登記洽公民眾姓名、聯絡電話、進入時間等。

原本嘉義市立納骨塔採登記入塔祭拜，市府民政處政策調整，規定清明連續假期4月2日到5日禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀；另外，嘉市教育處原定在3、4月舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚活動，也都確定延期。

(中國時報)