宜蘭縣冬山鄉公所在端午節前皆會舉辦龍舟競渡錦標賽，因為新冠肺炎疫情仍未趨緩，鄉公所考量有群聚感染風險，決定停辦今年龍舟錦標賽，這是冬山鄉首次停辦，也是宜蘭縣第一個決定在今年停辦龍舟賽的鄉鎮。

宜蘭縣每年會舉辦端午節龍舟競賽的鄉鎮，有礁溪鄉、宜蘭市、冬山鄉、蘇澳鎮及宜蘭縣龍舟錦標賽，冬山鄉是最早舉辦，今年端午節是6月25日，冬山鄉龍舟錦標賽預計6月13日舉行。

冬山鄉公所指出，每年龍舟賽各村都會組隊參加，今年報名作業尚未開始，往年賽事舉辦前，選手都會積極備戰，為各自的村爭取榮譽，但在新冠肺炎疫情下，容易有群聚感染風險。

鄉公所表示，為讓參加賽事的選手能有時間轉戰宜蘭縣龍舟錦標賽，冬山鄉都會提早辦龍舟賽，眼見報名作業即將開始，顧及鄉民及選手健康安全，只能宣布停辦，盼鄉親能諒解，錦標賽前的祭江祈福儀式仍如期舉行。

(中國時報)