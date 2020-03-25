高雄：高雄市長韓國瑜近期巡迴各區舉辦12場里業務會報，聽取基層里長市政建議，並列管追蹤建議事項改善進度，連民進黨立委林岱樺都予以肯定，但也有罷韓團體質疑群聚開會造成防疫問題，經市府討論後，決定暫緩舉辦，等疫情趨緩再擇期復辦。

(中國時報)