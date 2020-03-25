防疫 韓國瑜巡迴會報暫停 04:102020/03/25 中國時報 林宏聰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄：高雄市長韓國瑜近期巡迴各區舉辦12場里業務會報，聽取基層里長市政建議，並列管追蹤建議事項改善進度，連民進黨立委林岱樺都予以肯定，但也有罷韓團體質疑群聚開會造成防疫問題，經市府討論後，決定暫緩舉辦，等疫情趨緩再擇期復辦。 (中國時報) #巡迴 #韓國瑜 #舉辦 #防疫 #會報 你可能也想看 推薦閱讀 留在高雄只會被羞辱 陳揮文建議：韓國瑜選2022台北市長 12:082020/03/23 政治 文華國小攜手家長 落實防疫監測體溫 15:202020/03/23 生活 韓2022選台北市長會上嗎？網分析驚：要滿足3條件！ 14:342020/03/23 政治 嘉縣拉高防疫層級 家人有出國史就給學生防疫假 17:092020/03/23 生活 防疫 竹科大廠帶小廠 01:202020/03/24 產業特刊 交部3.3億補貼客運業購防疫物資 01:202020/03/24 財經焦點 新北幼兒車防疫SOP 3段式量體溫不超過16人 01:202020/03/24 地方新聞 韓國瑜選台北市長會上？網分析後一面倒 13:562020/03/24 政治 綠營網軍欺人太甚 他：韓國瑜終將反撲 14:302020/03/24 政治 2022選台北市長？韓國瑜聽到「陳揮文」3字反應是… 15:522020/03/24 政治 中國時報熱門新聞 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 罷韓批高市府標案 鄭照新：說到標案尹立經驗豐富 - 政治 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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