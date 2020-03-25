高雄：立委邱志偉與行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成等人24日對岡山區綠環館議題舉行座談會與會勘，邱志偉希望綠環館的活化要本於該館使用目的，不要廉價地變成外籍移工的宿舍，希望遷建為岡山區行政中心，方便民眾辦公。

(中國時報)