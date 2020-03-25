高雄：高雄市警局執行全國同步掃黑，連日共查獲自稱四海幫、竹聯幫成員等7個集團65人到案，自稱四海幫海南堂的吳男，涉教唆小弟滋擾大樓住戶大會；還有林男以竹聯幫武曲堂名義，率眾指揮手下暴力討債，也有經紀公司與他人糾紛，圍毆落單，警方蒐證惡行，分別依組織犯罪條例等罪送辦。

(中國時報)