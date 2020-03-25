高市警局掃黑 7集團65人到案 04:102020/03/25 中國時報 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄：高雄市警局執行全國同步掃黑，連日共查獲自稱四海幫、竹聯幫成員等7個集團65人到案，自稱四海幫海南堂的吳男，涉教唆小弟滋擾大樓住戶大會；還有林男以竹聯幫武曲堂名義，率眾指揮手下暴力討債，也有經紀公司與他人糾紛，圍毆落單，警方蒐證惡行，分別依組織犯罪條例等罪送辦。 (中國時報) #自稱 #人到案 #掃黑 #四海幫 #集團 你可能也想看 推薦閱讀 自稱高中生致信方方 引爆陸輿論 04:092020/03/21 焦點新聞 人行副行長朱鶴新 空降中信集團將接董座 04:102020/03/21 全球財經 堵防疫破口 3措施籲失聯移工到案 04:102020/03/21 社會新聞 楊克誠的善念 帶領集團邁向收成之路 04:102020/03/23 財經要聞 駿熠集團董事長衛純菁 強強聯手 讓專業來拚轉型 04:102020/03/23 企業經營 江啟臣自稱「也是中國人」 林濁水曝國民黨宿命 11:452020/03/23 政治 劉亦菲受訪自稱「亞裔」 陸網友怒轟：改國籍別來大陸賺錢 12:252020/03/24 娛樂 別想持槍搶物資 中市刑大掃黑肅槍7日逮24人 12:262020/03/24 社會 高雄掃黑成果豐碩 查獲四海竹聯等7集團65人 12:472020/03/24 社會 快時尚H&M 也投入醫療員防護設備生產行列 17:302020/03/24 財經 中國時報熱門新聞 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 罷韓批高市府標案 鄭照新：說到標案尹立經驗豐富 - 政治 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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