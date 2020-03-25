新冠疫情擴大，遍及全球，迄今確診者已逼近38萬人，死亡病例超過1.6萬。美股大盤自2月中以來，已經狂跌超過20%，進入熊市。繼中國後，歐、美等先進國家疫情亦擴大，全球生產供應鏈受重創，消費者與投資者信心下滑，總生產和總需求雙雙萎縮，在短期疫情蔓延和不易控制的不確定性下，全球經濟已陷入嚴重恐慌與衰退中，其影響恐怕比2003年的SARS時期或2008年的全球金融海嘯都要嚴重。

為挽救經濟，各國政府無不推出振興經濟計畫，如美國聯準會近期已經兩次無預警分別調降利率2碼和4碼，使聯邦基準利率已來到零利率的下限，並企圖利用各種非傳統工具注入市場更多流動性，各國央行也紛紛仿效跟進。川普政府更宣布推出規模超過1兆美元的大型經濟振興方案紓困，包括可延緩繳稅和給予企業貸款擔保及發放每人1000美元的支票，搶救經濟。

行政院原推出600億元紓困特別預算方案，目前更提議加碼至1000億元紓困與振興計畫。交通部則宣布將交通重大建設工程提早發包，搶先投資700億元。回應舉世的寬鬆貨幣政策，央行日前理監事會議也宣告降息1碼，利率終結連14凍，調整後重貼現率降至1.125%，跌破金融海嘯時的1.25%，寫下歷史新低紀錄。房貸和信貸再分別降息1碼、2碼，並同時對中小企業注資2000億元。顯然，擴張性的貨幣與財政政策已是當下政府刺激疲軟經濟的普世特效藥。

這次新冠疫情對全球的影響深遠，包括加速全球生產供應鏈的重組，目前過長的生產供應鏈因疫情而暴露其脆弱性，應建立自主科技能力、改長鏈為短鏈或重新布局新生產供應鏈的選擇；還有人力資本的損失，當病毒帶來大量人員傷亡，尤其是高階人力的傷害，短期很難遞補；應用數位科技新商業模式的興起與擴散，靠實體接觸的傳統經營模式的逐漸式微；低收入戶受害將更深，加速所得分配不均，當經濟頓時受重挫，為求工作生活溫飽的低階人力更易暴露於病毒環境。

因此面對這種無預警的天災人禍所造成的傷害，政府振興經濟政策責無旁貸，但必須注意整體環境的改變趨勢來調整，故公共政策施行應注意如下幾個原則：一、消費券、減稅或延期繳稅只能短期雪中送炭，長期應注重結構改善與調整，配合未來產業發展需求，以公共基礎建設改善投資環境，尤其支援數位應用科技的新商業模式所需的數位基建投資刻不容緩。二、教育與訓練的人力資本培育與投資方面，利用外人直接投資橋接人才的攬才與留才，以創造年輕人就業機會為依歸。三、提供中低收入戶應有的社會保障，利用新數位科技協助中小企業轉型，降低所得分配不均。四、重視和諧的生態體系鏈，科技無法免除人類受病毒威脅，人類要尊重生態的平衡發展，才能減少人為的禍端。（作者為國立政治大學經濟學系教授）

(中國時報)