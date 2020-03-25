國內民眾在關注境外移入疫情的同時，不可忽略台灣已發生社區感染的高度可能性，此刻我們還要做哪些防禦才能抵擋越來越凶猛的疫情衝擊呢？

首先，隨著邊境管制已嚴格到僅限國人可入境隔離、檢疫，表示疫情的擴散可能一不小心就會大幅失控，政府是否應該盡速請立法院授權訂頒所需的新法規命令？為遏止疫情擴大，政府需要代表人民的聲音，立法機構應賦予政府更具執行力的法源。必要時刻，相信民眾願意生活適當地受到約束，醫療界的動員能量更是當務之急。包含國政、外交、經濟等層面，都必須全盤考量。

對於入境者完整的隔離、檢疫措施，政府務必要做到減少可能的病源。在疫情管控上，應該採取分流、減壓政策。至於確診者，輕症可留在住家、社區進行所謂的「在宅治療」，這是為了守住專責醫治重症的醫院，讓台灣醫療得以不崩盤，是不得已的措施。

「在宅治療」可以藉由「視訊診療」，讓基層醫療發揮穩定、看護的功能，讓基層守門人的功能確實發揮，畢竟台灣的基層醫師並未被賦予如新加坡一樣的公共衛生防備診所（PHPC）的裝備與任務，所以視訊診療與轉診到位，便成為基層的責任。簡單來說，當基層診所、中大型醫院有能力分工處理輕重症病人時，醫療體系將不致崩盤，政府對抗新冠病毒的感染策略始得成功。

其次，面臨疫情擴散，防疫的勝敗關鍵之一在於民眾可以遵守「抗疫規定」，不隨意到處趴趴走、與人保持適當距離，外出必配戴口罩，或許增添生活上的麻煩，但這些努力，都是為了保護自己及照顧家人的健康而努力！更重要的是，當自己有症狀時，千萬不能隱瞞病情，必須按照指定流程到指定地點就醫，切忌任意自行購藥治療，唯有及早就醫才可以獲得即時且適切的治療、不致延誤病情。

觀察世界現況，可以看到初期歐美國家的輕忽、現全球大流行，充分說明處理危機、有效管制措施的重要性，絕對考驗著政府的智慧。

最後，在這場戰役中最苦的還是醫療團隊，不只在第一線面對高風險，更肩負治療病人、防堵進一步感染、安定家屬心情等任務，奉獻、耐高壓的精神是抗疫成敗關鍵。全國人民應該全力支持醫療人員及其家人無私的付出。

期盼台灣在政府、醫界和民眾三位一體的共同努力下，政府妥善規畫、民眾落實遵守防疫規定、醫療界齊心奉獻，早日控制疫情，讓社會恢復穩定。（作者為前醫師全聯會祕書長）

(中國時報)