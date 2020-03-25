截至目前為止，和其他各國相較，台灣的防疫表現就算沒有100分，也屬於90分以上的資優班了。在政府、疫情單位、醫護及民眾的共同努力下，我們漂亮打贏了阻敵境外的第一波戰役，但疫情一波接一波來，一波比一波嚴峻，大家現在絕不能鬆懈，必須更加繃緊神經，為將來可能益趨嚴重的疫情作好萬全準備。

歐美沒有好好利用亞洲為全世界爭取到的因應時間，實在非常可惜，其結果是一場世紀浩劫。義大利因為擴散嚴重，醫療資源崩潰，不得不任老人自生自滅。美國總統川普原本抱著隔岸觀火的心態，當疫情爆發，沒有公衛系統也沒有全民健保的美國完全難以因應，醫護人員、口罩、防護衣、呼吸器什麼都缺。雖然歐洲各國和美國數州已先後宣布封關封城，但執行成效無法做到和大陸一樣嚴謹。

疫情之火才剛燃起

為了逃「疫」，大量在外留學、觀光或公務的台灣人紛紛回國，這讓我們固守許久的防線出現破口，連日來新增確診案例都達到兩位數，一下子讓確診案例從50多飆到216例。台灣第一波擋住了大陸人和台商，第二波卻未能及早對歐美嚴厲封關，如今要面對台人返國潮帶來的第三波外來病毒，而此時還有幾例本土案例尚未查到源頭，因此疫情的發展其實是火才剛燒起來而已，我們此時必須全面警戒因應，否則火勢擴大可就追悔莫及了。

第三波疫情才剛燃起時，我們就發現了若干準備不足之處。例如這波返台居家檢疫者數量可能高達6萬，雙北的檢疫旅館根本爆滿，可見之前相關單位在這方面的準備不夠。

雖說居家隔離或檢疫者可以住在自家，但有些住家窄小無法區隔活動區，或家有嬰孕老弱高風險者，讓他們返家其實會增加疫情擴大的風險，像「鑽石公主號」乘客一樣的單獨隔離，才是對公眾最安全的作法，政府必須盡快拿出因應對策，徵調軍營或增加防疫旅館都行，重要的是讓返台隔離或檢疫者有個保護自己也保護他人的去處，否則可能會出現更多確診者。

正如陳時中所說，台灣「離封城還很遠」，但我們不能完全不作打算。俗話說，「抱著最好希望，做最壞的打算」，我們無法預知疫情的發展，對每一種情境都須作好萬全準備。政府堅持現在台灣只有零星社區感染，遠不到封城的地步，但我們不希望政府相關部門因此怠於規畫因應方案，更不希望人民失去警覺，未作生活上及心理上的準備，一旦真要封城時措手不及，混亂加集體恐慌，疫情就很可能失控。

學習大陸實務經驗

英國首相限制民眾外出聚會，義大利市長怒罵市民趴趴走，都顯示自由社會對人身行動的禁制很難全靠民眾的自制，如果我們必須封城、關閉餐廳和娛樂場所、要民眾待在家中，屆時如何維持民眾生活所需，社會秩序如何確保，是否需要出動軍方維持禁制令，相關單位準備好了嗎？

台灣現在確診案例只有216例，新北市負壓隔離病房已經用了70%，這就令人擔心，如果確診病例隨著返國潮及更多零星社區感染而增加，會不會很快患者就無病房可住？未來呼吸器是否足夠？是否需要建造方艙醫院，或者徵用軍營校舍收治患者，現在就必須研擬方案並準備物資。像義大利那樣棄老人於不顧的慘況，絕對不能發生在台灣。

也許我們最終不會走到那一步，但千萬不要到需要時卻做得亂七八糟，大家都要為那可能不會發生的最差狀況作好萬全準備。西方媒體近來很重視南韓的抗疫經驗，在初期嚴重爆發後，南韓能夠在沒有封城的情況下壓低疫情成長曲線，歸納起來主要是大量篩檢、隔離病患及迅速因應。我們希望台灣也能壓制住這波疫情的成長曲線，並且不要走到封城那一步，但如果必須封城，大陸在管理上的實務經驗，也應該去學習。

距離封城到底是很遙遠，還是已相當接近，從美國經歷看誰也說不準，因此必須在檢疫與醫療資源上作好準備。勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

(中國時報)