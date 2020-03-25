以幽默單幅漫畫聞名兩岸的漫畫家蕭言中，長年跨足多領域，擔任過舞台劇導演、歌手，還做過旅遊節目主持人。他瀏覽無數城鎮風光，卻驚覺到沒有一個城市以充斥漫畫元素為號召，便興起了「漫畫之城」的夢想，希望以「幽默」與「愛」為主題，將平面漫畫化為一座座立體裝置藝術，打造心目中的夢幻城市。

藝術扎根 處處都可愛

蕭言中表示，若一座城市處處可見漫畫的線條及結構，那必定是座可愛的城市，「以一條街來想像，如果每一個路燈都長得不一樣，有不同的漫畫角色站在旁邊擺POSE，晚上亮起燈，世界各地來的遊客可以前來欣賞拍照，它就會是全世界最可愛的一條街。在地藝術家也能利用創作扎根，不像買授權產品展示，時間一到甚麼都沒留下，像放煙花一樣，只是一時的熱鬧。」

趣味滿點 想像不設限

在花蓮縣政府的幫助下，蕭言中今年逐步在花蓮實現漫畫之城的夢想，先是在海岸邊，設立《愛情鳥》及《愛的溜滑梯》大型雕塑，近日也揭曉新的漫畫雕塑作品《獵人？獵豹？》，將平面漫畫轉化為可以360度觀賞的逗趣街燈，在觀者眼裡，光著屁股的獵人與獵豹圍繞一棵樹相互追逐，但是誰在獵捕誰，又是別有一番的趣味。

創作大增 傳遞正能量

蕭言中分享，日後釋出的大型作品同樣將以「幽默」與「愛」為主軸，而幽默與愛也是每個人最需要的東西，「愛是可以改變世界的力量，我的兒子現在大二，我每天還是會抱他親他，他也會對我說『爸爸我愛你』，我希望大家能夠練習釋放自己的愛，傳達自己的感情。同樣也能從作品中的幽默，為生活帶來趣味。」

蕭言中表示，近日因應疫情，時常待在家，反而讓創作量大增，預計在巴黎展出更多水墨新作品，「我原本以為，去年的台北個展會是最後一次發表作品，若老天沒把我收回去，我就繼續創作，若真的碰到祂，我也能告訴祂，每個創作階段我都沒有浪費，我的生命非常飽滿，精神富足，活得很有意義。」

「IMAGE禪武‧出神入畫」及《獵人？獵豹？》，現分別於花蓮縣文化局美術館及圖書館廣場展出。

(中國時報)