新冠肺炎影響下，實體書店營運遭受直接衝擊，位於台北松菸的閱樂書店日前宣布暫時停止營業。不只台灣，英國著名的連鎖書店「水石書店」也因為員工擔心安危，在23日決定旗下280間英國門市將全數歇業。

作為英國指標性的連鎖實體書店，水石書店董事總經理詹姆斯．敦特原本表示，疫情爆發後，水石的營收不減反增，前所未有的增加了17％。他也認為除非政府明令歇業，不然書店「就像超市或藥局一樣」，可以照常營業。23日敦特態度突然急轉彎，表示水石員工反映上班風險很大，尤其是書店沒有提供乾洗手或手套等防護措施，因此決定歇業，讓員工放無薪假，並要求政府應該要補助書店。

雖然有些書店停業，但全世界的獨立書店都在想辦法度過難關。以台灣的書店來說，日前「左轉有書x慕哲咖啡」推出會員制，由於許多講座活動取消，希望讀者繳會費來讓書店維持營運。

永和的「小小書房」也在會員信中表示來客數受疫情影響下滑，但書店提供客製化遠距訂書服務，讀者可以將喜歡閱讀的類型告知店員，有書單到獨者可以直接下訂，也可以請書店提供推薦書單。

在歐美，實體書店也在無法開門營業的同時努力用創意經營社群。根據BBC報導，英國書巢書店（The Book Hive）在網路上推出「隔離包」，讀者只要寄給書店10英鎊，書店就會幫你選一本書寄給你。英國巴斯的「B先生百貨」書店（Mr.B’s Emporium）在網站上公告目前不歇業，但採用「無接觸」營業，呼籲讀者不用親自造訪，透過網路、email和電話就能買書。

網路書店龍頭亞馬遜日前宣布暫時調整出貨順序，生活用品優先出貨，書籍次之。不少獨立書店抓準機會，有的聘請專人負責快遞書籍包裹，有的店員用腳踏車、滑板四處送書。位於瑞典的基律那書店（Kiruna Bookshop）則是用「雪橇」來快遞書籍給讀者，也成為這波疫情下的獨特風景。

(中國時報)