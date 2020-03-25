清朝宣統年間出生的阿嬤，在台北生活近30年，不懂國語、台語，卻是街訪鄰居都喜愛的親切阿嬤。這段特別的故事，被曾任職中、小學的退休教師呂慶元，書寫成〈我們的領頭羊──婆太〉一文，收錄在《樂齡寫作趣，上課囉！》一書，與世人分享。

《樂齡寫作趣，上課囉！》一書，是來自作家王素真所帶領的寫作課程，作者還包括程虹文、陳昭如與劉光桐，王素真自己也加入書寫行列。

王素真表示，「我們這群60歲以上的朋友，大家聚在一起，除了分享寫作技巧，也一起探索生命故事，這些有血有淚的故事，每個家庭都有，透過書寫，能讓生命的意義被傳承下來。」

呂慶元表示，婆太是客家語，指的是她先生的外婆，「婆太從小在大陸廣東，是童養媳，後來輾轉到香港，又被接到屏東，最後來台北和我們生活26年。」

回憶起婆太，呂慶元表示，婆太雖出生在清朝宣統年間，但沒有裹小腳，「她曾經歷文化大革命，當過紅衛兵，在大陸曾挨過糧食短缺的日子，卻從來沒聽她抱怨過人生，反而晚年在台灣生活，把自己打扮得乾淨、漂亮，有朝氣地生活。」

此外，《樂齡寫作趣，上課囉！》另一位作者劉光桐，平常是劇場導演，他書寫自家尋根故事，「我爸爸從大陸過來，一輩子從沒慶祝過自己的生日，他過世後，我們家四個兄弟姊妹，代替爸爸到大陸探親，見到90歲姑姑，開視訊讓她和88歲、住基隆的叔叔通訊，兩人相隔60年不見，講得一把鼻涕一把眼淚。」

劉光桐表示，希望繼續把知道的祖先故事寫下來，讓後代子孫知道自己的根源從哪裡來。

(中國時報)