思鄉的心情誰人知？作曲家用澎湃的樂章來呈現。已故作曲家蕭泰然生前120件手稿、書信與文物，目前正在台灣音樂館展出，包括聲樂曲《遊子回鄉》、交響詩《玉山頌》等手稿，可讀出他旅居國外30多年的「出外人」心情。

蕭傑文表示，父親和其他父執輩不一樣，「他很勇於對子女表達愛和欣賞，總會告訴我們，他愛我們，就像西方家庭那樣擁抱我們，他勇於表達愛和脆弱的一面 這也說明他的音樂，總是深刻地表達情感。」

此外，蕭傑文表示，父親很早就與母親互換養家的角色，「由媽媽擔任家裡經濟支柱，使他的自由創作不會受到『養家餬口』侷限。」

從展會的現場可看見蕭泰然早年的音樂啟蒙，來自他的鋼琴家母親，一封寫給母親的書信，展現母子情深。此外也有寫給妻子的信，書寫內容離不開音樂的話題。

此外，蕭傑文表示，他的大姊同樣是父親生命中重要的女人，在父親晚年最後階段照顧他，「當年父親研讀作曲碩士時，姊姊同時間進修大提琴演奏，父女同校就讀，姊姊也是很有才華的人，但她為了當一個忠誠的女兒，犧牲很多，至今仍經常陪伴在媽媽身邊。」

「遊子回鄉－臺灣作曲家蕭泰然逝世五周年紀念特展」展期至8月30日。

(中國時報)