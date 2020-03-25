藍心湄（左）與劉真過去經常一起錄影。（摘自臉書）

劉真（右）與辛龍感情深厚。（摘自臉書）

劉真追思靈堂今開放。（吳松翰攝）

《女人我最大》送花至劉真靈堂致意。（吳松翰攝）

劉真22日晚間10時病逝台北榮總，她的追思會將於4月22日在寒舍艾美酒店舉行，追思靈堂則設在龍巖會館，今（25日）下午14時22分開放追悼，精心挑選的日子與時間，呼應辛龍與劉真每月都會慶祝的22日「雙雙節」，喪禮則將以佛教儀式進行。

24日下午4點多大批粉色、白色鮮花陸續搬進劉真靈堂，花種包含桔梗、菊花、百合、鬱金香等，也有被白紙包覆、形如遺照的板子出現。劉真常上的節目《女人我最大》也送花籃致意，主持人藍心湄昨透過經紀人表示：「劉真老師為《女大》的貢獻比我還多更多！」

藍心湄感謝劉真為節目的付出，「老師是我們的夢幻名單之一，舉凡肌膚保養，她永遠說得最正確，帶來的產品也最豐富，聊收藏品更是故事精采讓人著迷！教大家運動或跳舞，老師超有耐心（是真心的耐心）。」她強調，「老師都是第一個從頭到腳、全身裡外溼透了！最感動的是，聊老公家庭小孩教育……等，這些她改變最多。」

吳宗憲協助後事

而吳宗憲一路陪伴辛龍，更由旗下經紀公司成立治喪委員會，協助處理劉真後事，他昨凌晨對外公開劉真追思靈堂開放時間，同日稍晚則透露今下午會陪辛龍現身靈堂，為劉真上香，「辛龍此刻亂糟糟，現在都是交給龍巖那邊處理，他才受到喪妻打擊，要很辛苦才能走出創傷之痛。」

正因如此，身為老闆及好友的吳宗憲現階段能做的事情，就是幫忙協助後事處理，包含劉真火化時間及遺照等相關細節。據悉，辛龍強忍悲傷，昨親為愛妻挑選塔位，更特別選在龍巖會館3樓301室的最高規格大靈堂，希望好好送別愛妻。

避群聚分批分流

龍巖會館對於新冠肺炎疫情拉警報，如何避免群聚感染，也做了周全考慮，對外表示：「25日下午於2點22分開放粉絲朋友弔唁，現場將採分批分流方式避免群聚，進入會場需配戴口罩量測體溫並用酒精消毒雙手，一起做好防疫，謝謝大家。」

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(中國時報)