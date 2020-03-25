劉真22日晚間病逝，在她最後一段躺臥病榻的時日，摯友邰智源、徐雅琪夫妻保持沉默，不對外洩漏她病況，23日晚邰妻徐雅琪首度打破沉默，在臉書敘述辛龍一路走來的不易，「辛龍念了萬萬遍的高王觀世音真經，以及許多同門都發心為劉真集氣迴向！希望奇蹟出現。」

徐雅琪表示，無常來得措手不及，當媒體報導劉真動心臟手術、靠葉克膜在支撐的時候，透過當時在西雅圖的蓮槿法師等人，辛龍和師尊通上電話，他哭得非常傷心，師尊對他說：「我會盡力去救！」但在彩虹雷藏寺做尊勝佛母護摩法會那天，護摩火先是點不著，有陣強風吹襲，再來咒音又中斷，現場電燈突然熄滅，種種不祥徵兆，讓聖尊也很感嘆：「劉真也許救不回來了。」

徐雅琪回想，「在上周救瘟疫度母護摩法會後，師尊表示非常讚嘆辛龍對劉真的愛，但用元神觀她，很難過，預言告知：『就在這幾天，請劉真跟著觀世音菩薩走吧！』辛龍聽聞傷心欲絕。」

提及劉真離世的時刻，徐雅琪哀痛，「2020年3月22日22點22分，劉真走了，辛龍劉真他們認識以來，特別重視22，因為這是雙雙22的甜美，而這樣的日子，如今卻是刻骨的回憶。」劉真與辛龍當年在夏威夷舉辦浪漫婚禮，演藝圈明星好友中只有邰智源跟楊麗菁受邀，前者是辛龍摯友，後者是劉真至交，交情可見一斑。

(中國時報)