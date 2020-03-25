劉真追思會將在4月22日於台北寒舍艾美酒店舉辦，雖然在5星飯店辦追思會的例子不多，但卻非前所未見，其中也不乏政商名流，通常會用「音樂會」或「感恩會」的名稱以私人活動模式進行，流程上則是用投影輪播照片、影片，請親朋好友上台分享回憶和想對逝者說的話，一般時間不會太冗長，多在1個小時至2個小時內結束，也有單純以家庭聚會般的餐會方式來紀念。

各大飯店館內往往同時有不同賓客舉辦不同的活動或宴客，因此有賓客要舉辦追思會時也有些注意事項，包含委婉提醒賓客在場內避免放置頭像照、白蠟燭或悼念式花籃等，並引導賓客以溫馨方式進行，但場內仍可依喜好布置各式花藝，例如曾有逝者生前很喜歡櫻花，場布便將櫻花樹搬進現場。

舉辦追思會的費用與一般活動的場地租借無異，除了不同廳有不同的場地費，飯店還可包辦布置或餐點，但也有人另找其他單位承包。台北寒舍艾美酒店共有15種場地可租借，最小場地，可容納至多50人，上午10點至下午5點的白天時段費用為9萬2000元，晚間6點半至10點則是22萬元；最大的3樓宴會廳可容納800人，早上8點至12點為16萬6000元，下午1點半至4點半為17萬5000元，晚間6點半至10點則要價124萬元。

(中國時報)