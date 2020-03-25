陶喆（左）日前與老婆Penny首度同台上節目，互動逗趣。（資料照片）

「國標女王」劉真22日病逝北榮，金曲歌王陶喆23日晚間表示聽到消息感到很難過、遺憾，他透過經紀人楊濮僕傷感表示：「雖然一直都曉得病情有些危急，還是很捨不得她的離開。」並感性地祝福劉真：「願妳在天上繼續當個閃耀的舞者，永遠動人、永遠美麗！」

陶喆憶起父親陶大偉還在世時，因為父親的關係，與劉真相識，偶爾會一起聚餐、聊音樂、舞蹈，「幾乎完全不懂跳舞的我，仍然被她眼中對於音樂的熱情給深深地感動。現在回想，如果當時可以跟她留下一些作品，那會是多麼的珍貴…。」並分享第一次見面時，他稱呼她為劉真，她當下爽朗、溫柔說：「叫我Serena就好了。」

7場海外演出延期

此外，陶喆、老婆Penny近日首度同台，受邀上蔡康永、徐熙娣（小S）主持的《花花萬物2》，大方讓節目到他們家中拍攝，Penny提到陶喆原本在家音樂創作室，已變成兒子Bonbon的房間，透露很喜歡小孩的2人，正在努力拚第2胎，Penny更大讚小S生3孩，「非常時髦！照顧小孩真的不容易」，坦言未來希望也能生3個小孩。

陶喆近來在台忙新專輯、創作，經紀人表示原本現階段要去美國錄音製作，卻遇到疫情升溫，全部要飛行的工作先暫停，約7場海外演出邀約都延期，被問及損失，經紀人樂觀說：「實質的損失可能是金錢上，但獲得更多的時間可以陪伴家人。」

(中國時報)