小鐘遭好友指控沒義氣。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》25日晚間10點將播出主題「兄弟黑函爆料之『找蟹幫』之恥」，邀請演藝圈好友沈玉琳、小鐘、潘若迪、Paul、詹惟中等人一起上節目，眾人自曝組成「找蟹幫」好友團，卻忍不住控訴兄弟間各種誇張行徑，讓主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）聽不下去。

節目更邀資深主播盛竹如擔任串場，以招牌口吻羅列眾人「罪狀」，增添不少笑料，小鐘被兄弟嚴厲指控「沒義氣」，惹出麻煩好友幫忙解圍，結果他竟落跑。

沈玉琳揪嘗粉味

潘若迪氣憤爆料，找蟹幫常相約騎單車，小鐘平時愛衝第一，也不管後面的人有沒有跟上，「有一次我們快騎到圓山，我從後面追上他，發現他跟一群小朋友有衝突，大概8個國中生，人家要打他，我看到自己哥兒們被這樣對待，趕快衝上去，後來有6個都在打我，結果他騎腳踏車走了！留我一個人在那！」眾人聽完怒斥小鐘沒義氣，他笑著解釋，「我不是跑啦！我是去搬救兵。」

小鐘則控訴沈玉琳，「明明靠不住，卻營造自己很罩的樣子。」他爆料與沈玉琳相約去「熱鬧」，結果嚇跑眾人，小鐘怒道：「那時候他還沒結婚，說有認識金主，要帶我們去玩、去熱鬧，大家滿心期待，因為那間店叫做『人間天堂』，結果門一打開，小姐進來，全部都是阿姨！」沈玉琳笑回：「怎麼可以有年齡歧視呢？」

(中國時報)