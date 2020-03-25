民視金鐘好戲《無主之子》拍攝接近尾聲，男女主角黃鐙輝及李又汝劇中大談戀愛，兩人日前拍攝一場騎單車浪漫之旅的戲，拍攝現場卻爆笑連連。原來腳踏車輪胎一直灌不飽氣，龍頭還歪一邊，黃鐙輝一騎上去就狂搖晃，加上路線彎彎曲曲，後座的李又汝尖叫連連。難操控的黃鐙輝忍不住求饒：「妳真的很重，趕快下車用走的！」李又汝則回嘴「你真的很沒『凍逃』（耐力）」，互相嫌棄後的兩人，只好下車搭道具車。

黃鐙輝回憶那場戲，他騎單車載李又汝來回騎了4、5趟，沒想到隔天真的鐵腿了，他笑說但體力變差不能再找藉口，殺青之後會好好鍛鍊體力。不過事後看到導演拍攝的畫面，真的很青春，頗有戀愛的感覺。

他說這次飾演越南籍漁工「文誠」，真的挑戰非常大，除了要練會越南話，還要會唱越南歌，幸好同劇演員孫綻、余思達也要學越南語，有同學一起練習，真的學得比較快。

李又汝已待在嘉義布袋漁港「Long stay」好幾星期，在南部拍戲完全能感受到當地人的熱情，常常有長輩煮雞湯慰勞劇組，讓她直喊不想殺青，因為在嘉義拍戲太幸福了。

(中國時報)