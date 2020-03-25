王力宏近期推出新單曲〈Forever Your Dad〉，他昔日高中好友Dave得了漸凍症，身體功能恐隨時間逐漸下降，他決定將該曲所有收益透過漸凍人協會（ALS）捐給好友作為醫療費用、以及漸凍症研究基金。新歌近期登上「亞洲新歌榜」港澳台榜的「總分排名」和「社會影響力排名」雙料冠軍，好消息讓他相當感動，也號召歌迷一起幫助漸凍人。

去年12月29、30日王力宏在武漢開唱後，1月10日竟發燒到39度，他一度懷疑自己染上新冠肺炎，所幸就醫檢查後未中鏢，但他為求謹慎回台後進行自主居家隔離14天，如今過了2個月，他日前Po出影片及洗手照向粉絲報平安。

陪子玩Switch運動

他雖因此告假《天賜的聲音》錄影，但王力宏在家以視訊會議安排工作事項，也陪3個孩子玩Switch運動飆汗，他呼籲「現在最重要的是大家繼續警惕，一起團結打持久戰，繼續手牽手堅信愛會贏，等疫情過了，一定會出現最美麗的彩虹！」叮嚀大家防疫之餘，不要忘了社交，換個方式和親友多多聯繫，「心在哪裡，人就在哪裡喔。」〈Forever Your Dad〉MV已在王力宏YouTube官方頻道播出。

(中國時報)