何戀慈十分想念台灣臭豆腐，期望疫情趨緩能再來台。（RED PEOPLE提供）

受到新冠肺炎影響，馬來西亞全面封城，加上台灣頒布禁止外籍人士入台，大馬女神何戀慈近期多半「宅」在家，除了籌備新歌外，她也特地拍攝防疫影片放上網路，獲得廣大回響，何戀慈說：「近期會規畫多拍家居的日常生活，專注在自己的YouTube頻道上，希望讓粉絲更了解動態，和私底下真實的我是長什麼樣子。」

何戀慈分享，現在她在家除了健身、也會自己下廚，積極開發自己不同的新技能，包括彈吉他、聽各類曲風音樂，希望這段期間即使待在家，仍能不浪費時間而有所成長，此外她也會透過IG等社群平台和粉絲即時互動，更重要的是，她衷心期盼：「希望馬來西亞能平安度過這波疫情。」

受限政策，她近期將有一段時間無法來台，何戀慈表示很想念台灣美食，日前還因為太想吃臭豆腐，特地上網查食譜、自己嘗試製作，沒想到最後失敗，她自虧「味道差太多了」，希望疫情趨緩能早日和台灣歌迷朋友見面，「並吃到我連作夢都會想吃的臭豆腐。」

(中國時報)