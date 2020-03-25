曾獲金曲獎流行音樂重唱組合「B.A.D」成員黃丹尼，近來號召千禧男團包括同團的阿Ben、「麻吉」大隸、「Energy」阿弟、「K-ONE」的Kido及「強力重拍」的丹尼斯（Dennis），6位團員組成「OLD派聯盟」，將推出首支單曲〈Still On Fire〉。

如今他們已是平均年齡逾40歲的熱血大叔，為在新歌MV呈現最好狀態，每位團員都特別「進場維修」，花了1年籌備、訓練。阿Ben靠飲食控制、運動，成功瘦身18公斤，從95公斤瘦到77公斤，阿Ben說：「其實很感謝這個發單曲的機會，讓我除了操練歌唱及舞蹈技巧，最大的收穫就是減肥成功。」

平常就會上健身房的Dennis、Kido近期也增強重量訓練，大隸則針對肺活量和減脂減重，每周5天、天天跑10公里，而從沒跳過舞的DJ Dennis也為了單曲豁出去，不顧膝蓋傷苦練舞。他們還特地與家扶基金會合作，單曲版稅收入全數捐出做公益，期望能幫助到弱勢家庭的孩子。

(中國時報)