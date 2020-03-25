新冠肺炎疫情爆發，戲院首當其衝，全台上周末票房加總僅逾2102萬，創下官方公布的票房紀錄新低，比起2016年4月9日至11日的最低票房3112萬元，跌了近3成；而台北上周末票房加總僅逾481萬元，創下2003年SARS疫情以來，周末票房454萬後的新低。面對衝擊，戲院縮減營業時間並調度人力，不少片商也祭出經典片單救市，希望增加觀眾觀影意願。

院線電影除了好萊塢大片《血衛》、《隱形人》各累計近5000萬元票房，本土鬼片《女鬼橋》在疫情下賣逾5500萬元，而阿KEN的《練愛iNG》全台票房破600萬元大關，拚命做活動撐票房。自13日上映以來，阿KEN北中南跑透透，至今做了超過50場電影放映分享會，甚至一天連跑10場，行程超緊湊。

放映主持不假他手

阿KEN以主持起家，自己電影的放映主持都不假他人之手，自己拿起麥克風主持，其中一場放映在電影院的第5廳，阿KEN誤聽成「舞廳」，臨時起意即興「滑步跳舞」進場，讓在場觀眾捧腹大笑，他開心地表示：「看到觀眾就會精神百倍，抵抗力變強，因為現在聊的東西都是自己最感興趣，看觀眾反應熱烈，就覺得很有收穫。」阿KEN過去在電視上陪著大小觀眾，形象親切，他在戲院更遇到帶著小孩的影迷，興奮地對他說：「我從小看你主持的《大學生了沒》！」

(中國時報)