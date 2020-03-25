本土劇男神黃少祺日前以7位數酬勞接下攝護腺保養膠囊廣告代言，他拍攝一連串平面以及影像廣告，分別展現出「紳士」、「陽光」、「性感」風格，外型帥氣、肌肉精實的模樣，令粉絲狂讚「男神凍齡到不可思議」。其實一收到廠商邀約，黃少祺自己也驚呼：「沒想到我的攝護腺竟然能讓我賺代言費！」

該品牌之前推出女性專用的私密香保養產品大賣後，便開發男仕香相關產品，積極邀約黃少祺代言，對於成為攝護腺保養膠囊的代言人，黃少祺說：「上次在香水代言活動時，聊到我健康檢查時發現攝護腺健康有點鈣化，沒想到之後就接到這個代言邀約，覺得很不可思議！」他也因為做了生平第一次全身健康檢查後，深深覺得男人除了外在，內在的保養更為重要，「只有內在保養得宜，才能散發男性的自信與魅力。 」

難得在廣告中展現不同風格，為了拍攝時呈現最佳狀態，黃少祺說，他從農曆年前就開始加強健身，晚餐盡量都不吃澱粉和高熱量食物，拍攝前一天開始也讓自己稍微脫水一些。所幸拍攝當天非常順利，看到廠商滿意的表情後，原本緊張到臉部肌肉繃緊緊的他才放心展開笑顏。

(中國時報)