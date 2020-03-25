朴誠雄（左）與崔振赫日前出席宣傳記者會互虧對方。（Netflix提供）

韓劇、韓片接連上檔，夯劇《梨泰院Class》才剛完結，由崔振赫與朴誠雄所主演的《Rugal：無淚交鋒》就接力上線，23日新戲記者會上，崔笑談兩人第一次碰面的地點是健身房，當時自己剛運動完還沒梳洗整個模樣超邋遢，還戴著口罩和帽子，結果遇見朴時一直猶豫到底要不要去打招呼，最後還是硬著頭皮過去向前輩問候。

崔振赫邊回想時，又不忘再補一句：「還好我有去打招呼，後來在聚餐的時候，前輩講這件事講了10次呢！」並稱外表看似冷酷的朴誠雄其實是拍戲現場的氣氛製造機，朴則表示，當自己還是無名演員時有聽前輩們提過，就算對方不認識自己也要去打招呼。

《抓》翻拍日本小說

另由影帝鄭雨盛主演的新片《抓住救命稻草的野獸們》，也巧妙地在《梨泰院》最後一集連二度出現，特殊的電影片名還讓網友紛紛詢問：「真的有這部啊！」「我還以為這只是黎泰院裡面因為劇情走向隨便取的片名，沒想到真的有上映。」

《抓》電影劇本來自於同名暢銷小說改編，不但獲得讀者好評，更被《極惡對決》的韓國製作團隊越洋爭取翻拍，成為這位日本作家首部被翻拍為電影的長篇小說，一推出便獲得日本Amazon 4.5星好評。《Rugal：無淚交鋒》28日起每周六日晚上11點半於Netflix上線；《抓住救命稻草的野獸們》27日在台上映。吸菸有害健康

(中國時報)