晉升為二寶媽的簡嫚書擔任伊甸基金會公益大使，24日出席記者會分享育兒經驗與甘苦，也呼籲新手父母時常關注孩子的發展歷程。面對持續蔓延的新冠肺炎疫情，她透露工作方面暫無大礙，從去年11月持續拍戲，預計拍到年中告一段落，她不嫌辛苦，笑稱：「有工作是件幸福的事！」

談到自己好姊妹孟耿如和黃子佼的婚禮取消，簡嫚書日前才和她聊起婚禮若用直播形式，開玩笑和孟說：「那我直播的時候要斗內贊助妳嗎？禮金就直接這樣給妳哦！看妳表現再看要給妳多少。」

簡嫚書的2個女兒各是2歲和不到1歲，她格外珍惜和小孩相處的時光，在疫情爆發前，就時常帶著小朋友到戶外享受大自然，她透露本來4、5月計畫全家去日本的嚕嚕米主題樂園玩，暑假則打算想帶大女兒一起和朋友來場歐洲行，但這些計畫看來今年不宜。

老公雲昌隆過去常在海外工作，但因疫情現在都在台北，陪伴小孩的時間也變多了，簡嫚書坦言：「因為疫情，也讓我們學習放慢腳步過生活，我覺得是不幸中的大幸。」

(中國時報)