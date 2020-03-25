三立影城董事長張榮華數月前出席埔心牧場水豚君入村活動。（三立影城提供）

新北市政府23日正式宣布「林口國際媒體園區」C、D兩基地招商案，由「三立影城」得標。三立影城將在4.3公頃（約1.3萬坪）土地投資120億台幣，結合頂尖團隊打造「SET Studio Park」國際級影城，除了推展台灣影視觀光版圖，更能提升國際競爭力，也是三立影城董事長張榮華10年影城夢的再跨步向前。

張榮華有感於這十幾年來韓劇、陸劇快速崛起，台灣卻在這波影視浪潮裡節節敗退。當大陸現今有近200座影城，台灣卻連一座專業影城都沒有，因此三立影城組成專業團隊，以「整個園區就是一座超級攝影棚」為規畫理念，結合影視製作、影視體驗、影視學院及各項娛樂購物，打造出SET Studio Park。

三立影城近年動作頻頻，2019年1月7日先斥資26.6億購入面積40公頃的埔心牧場，在新團隊努力下，去年入園遊客3倍數、營收獲利更是雙倍數成長。今年3月2日，三立影城再購入南台灣最大的「頑皮世界」野生動物園，除保有園區特色，並將結合影視資源，讓園區朝升級為全球最佳自然野生動物園努力。

為影視觀光產業努力

三立影城指出，從埔心牧場、頑皮世界，到催生超級攝影棚SET Studio Park，這些都不是終點，而是夢想的起點。三立影城集團將繼續結合媒體資源，為台灣影視觀光產業努力，持續在全台各地找尋合適標的，加碼投資，讓擁有真正國際級影城的目標，在台灣各地開花結果。

(中國時報)