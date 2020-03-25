福容大飯店漁人碼頭店今年邁入9周年，祭出史無前例的超殺價格，即日起至5月31日推出「擁抱大自然」住房專案，4人成行每人含稅1375元、2人成行每人含稅1688元的破盤房價，並依房客數贈送淡水情人塔門票，可360度登高飽覽淡水山海美景，還能免費在飯店泡溫泉，且該專案連假都能使用，鼓勵民眾以超值價格來趟水岸騎車、生態親水和賞花的大自然療癒之旅。
福容大飯店漁人碼頭店坐擁著名的絕美夕陽和山水美景，近期更讓所有房客可免除租借單車費用，騎出飯店後約10分鐘就能抵達「石滬心秘境」，帶著魚網小水桶，在潮間帶尋找螃蟹、寄居蟹、小魚、螺的蹤跡，附近還能盡覽淡水沙崙海水浴場的世界十大絕美夕陽。此外，現在正逢1年只開1次、為期2周的紫藤花期，淡水擁全台占地最大1萬坪的紫藤花園目前也已開園。
抽萬元住宿券
歡慶周年，飯店即日起至7月31日還推出「阿全」、「阿美」住房優惠，名字有「全」或「美」，雙人可享每房每晚含稅僅2999元，不分平假日、連假都適用，平日還能升等無敵海景房，該專案房客還能參加抽獎，最高獎項為價值萬元的住宿券。
(中國時報)
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