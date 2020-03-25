創作歌手魏嘉瑩（小魏）日前拍攝〈東東路〉MV，在導演游紹安排下，小魏得穿著麋鹿裝穿梭台北大街小巷，呈現「享受迷路」的樂趣，不料拍攝2天時間，第1天晴空高照近35度，隔天卻驟降到15度，她還得邊溜滑板自彈自唱，所幸最後順利完成拍攝。

MV中小魏四處找好友跳「東東舞」，拍攝當天她打給好友黃奕儒和王彙筑，2小時後2人就出現在拍攝現場義氣相挺，平日有在溜滑板的黃奕儒開心地說：「第一次在信義區溜滑板就是跟小魏，太特別的經驗了！而且小魏溜得非常好耶，以後要常約出來滑一波。」

小魏近期在YouTube開設了「魏嘉瑩Life」頻道，笑說最喜歡「零食開箱文單元」，平時鮮少吃零食的她因此發現「光是超商裡頭的東西就超級多樣的，也有很多很好吃的小東西，覺得好有趣。」目前已上架1集，但她透露「已經拍了很多集存檔中」，粉絲也可多留言看想看的內容。

(中國時報)