全民防疫不出國，老爺酒店集團旗下11家飯店將於4月6日起至5月31日止，共同推出「老爺樂遊季Royal Festival」，各飯店結合戶外活動及文藝體驗，讓住客享受登山健行樂趣、欣賞藝術家創新力作、新竹內灣山城散策等，即使舊地重遊也能玩出新花樣。

「抹茶山」位於宜蘭礁溪的三角崙山，沿聖母山莊步道即可抵達，礁溪老爺飯店自即日起至4月底，免費提供抹茶山登山遊程；5至6月則是周日出發攻頂遊程，每位住客可享加購優惠價800元，攻頂下山回飯店還可品嘗擬真版的抹茶山甜點及飲品，且每房再贈1000元購物金，活動期間1泊1食專案價只要7888元起。

「老爺行旅」則與藝文展覽深度連結，將於3月底前輪番推出新展，4月底前不分平、假日，入住台南老爺指定房型只要3000元起，再享藝文折抵金500元；位於台北市中山區的商務型飯店「老爺會館台北南西」、「台北林森」，則首次祭出2天1夜只需2499元起的破盤價，訂房再送台北當代藝術館門票及展覽手冊。

(中國時報)