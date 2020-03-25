蕭敬騰開唱 條紋裝有型 Boss春夏有個性 04:102020/03/25 中國時報 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蕭敬騰穿上BOSS春夏新裝帥氣炸裂。（Boss提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 條紋是Boss本季的設計重點。（Boss提供） BOSS的深海軍藍尼龍多功能隨身小包，可略見線條感，6600元。（Boss提供） 條紋一直是男裝中少不了的重要元素，不管是直條、橫條、寬條或窄條紋，條紋都有自己的發揮空間。蕭敬騰在全新一季的《歌手‧當打之年》裡，除了大展歌喉翻唱各路神曲外，他的服裝同樣受到高度重視，在Boss發表的一系列蕭敬騰形象照中，他身穿深海軍藍直紋線條高領衫搭配合身九分褲，呈現出2020 Boss獨特紳士風格。 本季Boss Individuals將風格重點放在個性表達，品牌將過去的經典重新定義，以條紋賦予男裝不同風貌，不管是搭上西裝、休閒裝等，都能輕易營造休閒愜意的男士風情。 (中國時報) #蕭敬騰 #boss 你可能也想看 推薦閱讀 浙江衛視也播《周遊記》 嘉賓從蕭敬騰變林俊傑 22:022020/03/22 娛樂 蕭敬騰悲慟劉真離世「希望這不是真的」 17:002020/03/23 娛樂 劉真在我心中有很溫暖印記 蕭敬騰：感覺很近 14:102020/03/24 星光 中國時報熱門新聞 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 罷韓批高市府標案 鄭照新：說到標案尹立經驗豐富 - 政治 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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