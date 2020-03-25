條紋是Boss本季的設計重點。（Boss提供）

BOSS的深海軍藍尼龍多功能隨身小包，可略見線條感，6600元。（Boss提供）

條紋一直是男裝中少不了的重要元素，不管是直條、橫條、寬條或窄條紋，條紋都有自己的發揮空間。蕭敬騰在全新一季的《歌手‧當打之年》裡，除了大展歌喉翻唱各路神曲外，他的服裝同樣受到高度重視，在Boss發表的一系列蕭敬騰形象照中，他身穿深海軍藍直紋線條高領衫搭配合身九分褲，呈現出2020 Boss獨特紳士風格。

本季Boss Individuals將風格重點放在個性表達，品牌將過去的經典重新定義，以條紋賦予男裝不同風貌，不管是搭上西裝、休閒裝等，都能輕易營造休閒愜意的男士風情。

(中國時報)