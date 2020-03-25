戴口罩不怕肌膚黏膩膩 04:102020/03/25 中國時報 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國保養專家Sisley推防疫保養對策。（Sisley提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Sisley沁嫩淨化調理面膜60ml，3600元。（Sisley提供） Sisley沁嫩淨化調理潔面凝露125ml，2800元。（Sisley提供） 法國頂級保養品牌Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，針對防疫時期，品牌也發表奢華防疫保養新對策。 Sisley觀察，防疫時期口罩成每日必備配件，長時間配戴口罩肌膚悶熱潮溼，加上鼻子呼吸的熱氣和嘴巴說話的溼氣，汗水和油脂黏附在臉上，據此，Sisley認為，防疫期間要做到深層清潔肌膚，保持油水平衡維持肌膚的潔淨舒適感，才是保養關鍵，品牌祭出「沁嫩淨化調理潔面凝露」、「沁嫩淨化調理面膜」搶攻市場。 (中國時報) #保養 #肌膚 #油水平衡 #SISLEY #時期 #保持 #調理 #淨化 #品牌 #防疫 你可能也想看 推薦閱讀 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 禽流感也拉警報 大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞 17:412020/03/21 生活 新北愛心大平台 募捐破4000萬 04:102020/03/22 地方新聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 新冠肺炎關在家 吉力吉撈鞏冠寫防疫歌 12:322020/03/23 體育 文華國小攜手家長 落實防疫監測體溫 15:202020/03/23 生活 嘉縣拉高防疫層級 家人有出國史就給學生防疫假 17:092020/03/23 生活 防疫 竹科大廠帶小廠 01:202020/03/24 產業特刊 中國時報熱門新聞 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 新聞 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 罷韓批高市府標案 鄭照新：說到標案尹立經驗豐富 - 政治 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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