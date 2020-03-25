foodpanda的「無接觸送餐」，可在下單時點選選項，再請外送員將商品放於指定位置，領餐點時與消費者保持1公尺以上的距離，落實無接觸外送服務。（foodpanda提供）

Uber Eats推出「無接觸」外送服務APP新功能。（Uber提供）

Deliveroo發放進口口罩、特製口罩套及乾洗手，讓沒空去排隊領取的外送員也能安全、安心將美食送達消費者手中。（Deliveroo提供）

新冠肺炎疫情全球拉警報，各大外送平台雖業務量大增，為民眾提供外送美食及生鮮服務，也加入送暖，像Uber Eats及foodpanda送出免費餐點給防疫與醫護人員，並支持餐廳夥伴，推出各式優惠及活動，以提升店家的業績與曝光量；還有為了消費者與外送員的健康，加入「無接觸送餐服務」，與大家一起度過疫情困境。

填申請表單拿代碼

為感謝站在第一線的防疫與醫護人員，foodpanda率先在上周贊助1萬份醫護人員專屬的免費餐點優惠碼，首波會先針對雙北部分重度級隔離醫院發放；Uber Eats也在昨（24日）宣布與醫療院所合作，將提供2萬5000份免費餐點予防疫與醫護人員，只要填妥線上申請表單，即能獲得優惠代碼，至於Deliveroo也表示目前正在商討相關事宜。

近日民眾減少出門及聚餐，許多餐廳業績大受影響；各大外送平台為了協助餐廳業者，紛推因應措施，如Uber Eats特別針對自備行動裝置的業者，將提供5000個免平台上架費用的申請名額，讓中小型餐飲業者也能輕鬆、快速啟動外送服務。

免外送服務費吸客

foodpanda在現階段除了提供「新上線補助」，讓新進夥伴完成50訂單即領2000元獎金以外，更在本月推出免外送服務費、指定店家優惠、滿額折抵等優惠，希望提升店家及外送夥伴的收入，消費者也能得益。Deliveroo也因觀察到近數周已有逾500間餐廳，以其推廣平台推出8折優惠吸客，讓業者能夠以該大數據工具在往後能自訂優惠攬客。

不過對於消費者來說，目前最重要的還是健康安全，因此以上提到的3大平台都推出「無接觸送餐服務」，只要點選該選項即可請外送員把餐點放在指定位置，消費者也能透過線上付款避免現金交換接觸更為安全；像Uber Eats的LINE Pay付款選項已完整到位，付款同時賺取LINE Points更划算。

(中國時報)