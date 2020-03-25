Prada宣布自家工廠投產外科口罩與防護衣，圖為Prada工廠生產口罩的畫面。（Prada提供）

法國克蘭詩投入乾洗手製作全數捐贈醫療單位。（克蘭詩提供）

法國克蘭詩投入乾洗手製作全數捐贈醫療單位。

新冠肺炎在歐洲肆虐，義大利更是重災區，不少出身歐陸精品與快時尚品牌陸續站出來表達願意盡一己之力，無論是製作口罩或乾洗手，皆傾力支援。

Prada集團日前捐贈兩套重症加護病房與心肺復甦病房予米蘭主要醫療院所外，也宣布即起開始生產8萬份醫療用防護衣與11萬份口罩，供第一線的醫護人員使用。開雲集團（旗下有Gucci、Saint Laurent等）在法國宣布將捐出300萬個外科口罩，Gucci也宣布將在自己家鄉義大利捐出5萬5000套防護衣和110萬個外科口罩，助義度過難關。

法國美妝相繼接力獻愛家園，繼LVMH集團動員旗下香水產線全力製作乾洗手，克蘭詩集團今也宣布旗下工廠投入防疫生產，首批製作的1萬4500瓶乾洗手將捐贈給法國醫療單位；具有人文關懷、長期投入公益的法國克蘭詩集團，旗下3家工廠投入防疫，除了生產上萬瓶400毫升乾洗手捐贈到法國醫療單位，也允諾這只是防疫開始，將以工廠所能負擔最大產能，長期地投入乾洗手生產，全力支援防疫需求。

為進一步幫助對抗正在全球蔓延的新冠肺炎，H＆M集團昨（24）日宣布，正快速安排個人防護設備的生產，以免費提供給醫院和醫療工作者，同時，集團將運用資源，包括廣大的採購業務和物流能力，以加快個人防護設備的交付。H＆M表示，集團在全球的各個供應鏈團隊，也正在努力開展工作，來幫助世界各地的國家對抗疫情。

(中國時報)