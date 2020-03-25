遠傳心5G飆網祭早鳥優惠 04:102020/03/25 中國時報 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三星Galaxy S20 5G旗艦系列開賣，遠傳推出遠傳心5G早鳥優惠，即起申辦S20 5G旗艦系列，搭配指定資費，除了上市好禮外，再享5G免費上網，於5G開台後可享12個月5G極速飆網的頭等體驗。（台灣三星提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星Galaxy S20 5G旗艦系列開賣，遠傳推出遠傳心5G早鳥優惠，即起申辦S20 5G旗艦系列，搭配指定資費，除了上市好禮外，再享5G免費上網，於5G開台後可享12個月5G極速飆網的頭等體驗；申辦1399以上方案用戶更可享有不加價、開台自動升級為5G方案的尊榮禮遇，讓星粉輕鬆從4G晉級5G。此外，星粉持三星舊機至遠傳門市升級5G旗艦，可享手機換新折價最高1萬元，舊換新手機加上限時加碼折價，手機直接現折近3萬元，讓星粉4G升級5G旗艦無負擔，搶先享受5G新生活。 (中國時報) #旗艦系列 #方案 #升級 #早鳥優惠 #申辦 #折價 #S20 #手機 #旗艦 #遠傳 你可能也想看 推薦閱讀 臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－連鎖電信 遠傳電信 以客戶為本 提供零距離服務 04:102020/03/21 產業特刊 永康商圈抗疫 發折價券拚活路 04:102020/03/21 地方新聞 邊防疫邊攬客 絞盡腦汁救業績 04:102020/03/21 地方新聞 驚！微博5億個資遭外洩 暗網賤價賣 09:362020/03/21 財經 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 美廉社發5千萬「折價券」刺激消費 10:202020/03/23 財經 《通信網路》疫情帶動數位申辦，台灣大寬頻、凱擘出招 15:402020/03/23 財經 美廉社發5000萬元振興券 50項民生用品可折抵 19:312020/03/23 消費 合作電商 桃市推休閒包2.0 01:202020/03/24 地方新聞 新北紓困方案2.0 BOT權利金最高減收35％ 11:442020/03/24 生活 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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