三星Galaxy S20 5G旗艦系列開賣，遠傳推出遠傳心5G早鳥優惠，即起申辦S20 5G旗艦系列，搭配指定資費，除了上市好禮外，再享5G免費上網，於5G開台後可享12個月5G極速飆網的頭等體驗；申辦1399以上方案用戶更可享有不加價、開台自動升級為5G方案的尊榮禮遇，讓星粉輕鬆從4G晉級5G。此外，星粉持三星舊機至遠傳門市升級5G旗艦，可享手機換新折價最高1萬元，舊換新手機加上限時加碼折價，手機直接現折近3萬元，讓星粉4G升級5G旗艦無負擔，搶先享受5G新生活。

(中國時報)