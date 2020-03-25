為了吸引更多消費者使用iRent共享汽機車服務，即日起，消費者先使用汽車，於還汽車1小時內使用機車，可享機車30分鐘免費騎乘；若消費者先使用機車，於還機車1小時內使用汽車，則可於汽車還車時折抵前次機車使用分鐘數之金額，折抵上限為30分鐘，以現行費率前6分鐘10元，第7分鐘起每分鐘1.5元換算，最高可折抵46元。

(中國時報)